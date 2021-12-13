Фанаты «Спартака» создали петицию с просьбой оставить Руя Виторию

Болельщики московского «Спартака» публично выступили против увольнения Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.

«Уважаемый Леонид Арнольдович! Мы, болельщики футбольного клуба «Спартак», просим вас как владельца клуба принять наиболее взвешенное решение о судьбе главного тренера команды Руя Витории. В СМИ стали появляться разного рода вбросы о якобы уже заключённом контракте клуба с итальянским специалистом Паоло Ваноли и скорой отставке нынешнего главного тренера.

Подавляющее большинство болельщиков хотели бы видеть Руя Виторию главным тренером команды и далее. Да, в чемпионате России ситуация сложная, но по последним матчам можно сказать, что поправимая, и до 3-го места отрыв может сократиться до 4 очков уже сегодня. В групповом этапе Лиги Европы клуб добился поистине выдающегося результата, если учитывать, что в соперниках были очень сильные команды из Англии («Лестер») и Италии («Наполи»), а также действующий чемпион Польши («Легия»). «Спартак» занял 1-е место и прошёл сразу в 1/8 финала соревнования, впервые в истории выиграв группу на турнире такого ранга.

Сейчас наметилась явно положительная тенденция в результатах клуба, и мы уверены, что тренер такого уровня, который был назначен вами и имеющий в своём «багаже» награды не самых слабых европейских чемпионатов, сможет решить стоящие перед ним задачи. Не надо забывать, что команда скоро возьмёт старт в Кубке России, где также есть возможность бороться за победу. И всё это учитывая непростые кадровые проблемы и отсутствие усиления команды в летнее трансферное окно.

Самое время дать возможность исправить сложную ситуацию и сделать окончательные выводы по работе главного тренера не сейчас, а хотя бы по истечении этого сложного сезона. Мы надеемся, что вы проявите мудрость и понимание и дадите шанс Рую Витории доработать сезон до конца. Большое спасибо!» — сказано в тексте петиции на сайте Change.org.