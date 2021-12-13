Судья Федотов: удаляют Крыховяка в матче с «Сочи» — должны и Юсупова в игре со «Спартаком»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с грубой игрой Артура Юсупова в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». Хавбек сочинцев на 36-й минуте не успел к мячу и влетел шипами в голеностоп Игнатову, за что был наказан жёлтой карточкой.
«Если судьи удаляют Крыховяка в матче «Сочи», то должны удалять и Юсупова в игре со «Спартаком». Игрок «Сочи» летел вперёд в ногу соперника, а Крыховяк шёл сбоку. Но поляка удалили, а Юсупова нет. Это двойные стандарты, нет одинаковой трактовки эпизода», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).
- 13 декабря 2021
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