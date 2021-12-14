Кубок Легенд-2022 пройдёт 28-30 января

Стали известны даты проведения Кубка Легенд-2022. 14-й Ежегодный турнир состоится 28-30 января будущего года на арене дворца спорта «Мегаспорт».



В турнире примут участие 6 сборных. Помимо сборной легенд России к турниру присоединятся легенды Испании, Португалии, сборная Звёзд. После трёхлетнего перерыва заявку на участие подтвердила Италия, которая обещает привезти в Москву звёздный состав. Также впервые в истории на турнире сыграет сборная Хорватии.



Первый день — 28 января — будет полностью посвящён детям. Звёзды футбола примут участие в различных активностях: мастер-классах и фотосессиях. Также пройдёт детский турнир, на котором наставниками ребят выступят зарубежные и отечественные легенды футбола.



Игровые дни Кубка Легенд-2022 — 29 и 30 января.



Билеты появятся в продаже на этой неделе. Актуальная информация о турнире — на официальном сайте Кубка Легенд.