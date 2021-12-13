«Спартак» не может победить «Сочи» пять матчей подряд

Сегодня, 13 декабря, «Сочи» встречался с московским «Спартаком». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой хозяев со счётом 3:0.
Московская команда не может победить «Сочи» уже пять официальных матчей подряд. До сегодняшнего поражения «Спартак» три раза уступал сопернику в чемпионате России (0:1, 0:1, 1:2) и один раз сыграл вничью (2:2). Последняя победа случилась на старте сезона-2019/2020 (1:0).
Добавим, что при этом «Спартак» победил «Сочи» (4:0) этим летом в Кубке «Матч Премьер».
«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 13 декабря 2021
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