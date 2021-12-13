Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» — зимний чемпион, «Спартак» — девятый

Завершились все матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Это значит, в чемпионате России стартовал зимний перерыв, который завершится в конце февраля 2022 года.

«Зенит» уходит на паузу в статусе зимнего чемпиона РПЛ – команда из Санкт-Петербурга единолично лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Сочи» (31).

На четвёртой строчке в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (30). Пятое место – «Краснодар» (29). На шестом месте идёт «Локомотив» (28).

Седьмое и восьмое места занимают команды, в активе которых по 27 очков – «Ахмат» и «Крылья Советов» соответственно. На девятом месте располагается московский «Спартак» (23). Десятый – «Рубин» (22).

11-е, 12-е и 13-е место занимают «Урал», «Арсенал» и «Нижний Новгород» соответственно. В активе этих команд по 19 очков. 14-е место – «Ростов» (18). В зоне вылета – «Уфа» (16) и «Химки» (14).