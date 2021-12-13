«Спартак» под руководством Витории: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих

Московский «Спартак», как и все российские клубы, уходит на зимний перерыв. Судьба действующего наставника красно-белых Руя Витории находится в подвешенном состоянии, ведь под его руководством команда показывает неоднозначные результаты – провал на внутренней арене, но выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.

Напомним, ранее сегодня болельщики московского «Спартака» публично выступили против увольнения Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.