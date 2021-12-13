Кофрие получил третью красную карточку в сезоне и пропустит дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие был удалён в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:3).
В концовке встречи Кофрие нарушил правила в своей штрафной на Никите Бурмистрове, который убегал один на один. Судья удалил защитника и назначил пенальти, который реализовал Артур Юсупов.
Для Кофрие это уже третья красная карточка в составе «Спартака». Ранее его выгоняли с поля в матче с «Зенитом» (1:7) в РПЛ и с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы.
Из-за дисквалификации Кофрие пропустит матч с ЦСКА после зимнего перерыва. Он состоится 25 февраля.
«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 13 декабря 2021
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:18
-
22:06
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:44
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:34
-
21:33
-
21:24
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:16
-
21:12
-
21:05
-
21:03
-
20:59
-
20:59
-
20:36
-
20:11
-
19:58
-
19:43
-
19:32
-
19:29
-
19:26
-
19:22
-
19:14