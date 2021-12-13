Кофрие получил третью красную карточку в сезоне и пропустит дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие был удалён в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:3).



В концовке встречи Кофрие нарушил правила в своей штрафной на Никите Бурмистрове, который убегал один на один. Судья удалил защитника и назначил пенальти, который реализовал Артур Юсупов.

Для Кофрие это уже третья красная карточка в составе «Спартака». Ранее его выгоняли с поля в матче с «Зенитом» (1:7) в РПЛ и с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы.

Из-за дисквалификации Кофрие пропустит матч с ЦСКА после зимнего перерыва. Он состоится 25 февраля.

«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).