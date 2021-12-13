«Спартак» ушёл на зимний перерыв на девятом месте в РПЛ

Сегодня, 13 декабря, «Спартак» проиграл «Сочи» на выезде (0:3) в 18-м туре РПЛ.
Таким образом, московская команда закончила первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах.
В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.
Напомним, ранее сегодня болельщики московского «Спартака» публично выступили против увольнения Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.
- 13 декабря 2021
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