Мостовой: матч с «Сочи» — иллюстрация всей карьеры Витории в «Спартаке». Скучать не буду

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после матча красно-белых с «Сочи» (0:3) в 18-м туре РПЛ.
«Кошмар. Должно было быть 1:1, а получилось 0:3. Этот матч — иллюстрация всей карьеры Витории в «Спартаке».
У меня вопросы к судейству. Игнатов отвернулся от мяча, выставил руку, но он не играл ей. Для меня это не пенальти. Видимо, надо что-то менять в правилах.
Я не буду скучать по Витории. Я ни по кому не скучаю, кто приходит в «Спартак». Они приходят, зарабатывают деньги и уходят. Но надо отметить, что Витория отличался хорошими человеческими качествами. Лига Европы — всё круто, хотя по очкам в РПЛ — 10-е место. Но по игре они этого не заслужили. Как пришёл Руй в нервотрёпке, так он и уходит в ней же», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 13 декабря 2021
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:18
-
22:06
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:44
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:34
-
21:33
-
21:24
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:16
-
21:12
-
21:05
-
21:03
-
20:59
-
20:59
-
20:36
-
20:11
-
19:58
-
19:43
-
19:32
-
19:29
-
19:26
-
19:22
-
19:14