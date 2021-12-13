Мостовой: матч с «Сочи» — иллюстрация всей карьеры Витории в «Спартаке». Скучать не буду

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после матча красно-белых с «Сочи» (0:3) в 18-м туре РПЛ.

«Кошмар. Должно было быть 1:1, а получилось 0:3. Этот матч — иллюстрация всей карьеры Витории в «Спартаке».

У меня вопросы к судейству. Игнатов отвернулся от мяча, выставил руку, но он не играл ей. Для меня это не пенальти. Видимо, надо что-то менять в правилах.

Я не буду скучать по Витории. Я ни по кому не скучаю, кто приходит в «Спартак». Они приходят, зарабатывают деньги и уходят. Но надо отметить, что Витория отличался хорошими человеческими качествами. Лига Европы — всё круто, хотя по очкам в РПЛ — 10-е место. Но по игре они этого не заслужили. Как пришёл Руй в нервотрёпке, так он и уходит в ней же», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.