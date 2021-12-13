Червиченко: «Спартак» выглядел лучше «Сочи» — счёт не по игре. Игроки бились за Виторию

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:3).

«Счёт абсолютно не по игре. «Спартак» давил весь второй тайм, выглядел лучше. Такие трагедии случаются. Когда красно-белые поняли, что ничего не получится, то просто остановились, но были гораздо лучше «Сочи». Даже не припомню, когда столько мячей не залетало — проиграли абсолютно не по делу, как минимум должна быть ничья.



Мне непонятна судьба Витории и я не понимаю, зачем его сейчас убирать. По сегодняшнему матчу видно желание игроков, что им не всё равно. Было видно, что сегодня команда билась за тренера и хотела, чтобы Витория остался. На сегодняшний день «Спартак» — это самый вулканирующий клуб в Лиге, но они решили закрепить это на годы вперёд и убрать Руя сейчас. Мне даже почему-то кажется, что проблема не в Федуне — не он принимает окончательные решения в клубе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.