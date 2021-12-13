Витория прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Сочи»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:3).
«Результат несправедлив. Мы очень старались и сделали достаточно, чтобы выиграть 3:0 у соперника: много атаковали с угловых. Мы провели фантастический второй тайм, но «Сочи» два раза атаковал и забил два гола. Можно много говорить о несправедливости, но о чём я не могу говорить, так это о том, что моя команда не билась. Качество игры было очень хорошим.
Были моменты, когда игра шла не так. Непонятно, был ли первый пенальти справедливым. Хочу подчеркнуть отношение игроков к этому матчу, игроки были на поле все 90 минут и бились до конца», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 13 декабря 2021
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