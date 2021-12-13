Федотов ни разу не проигрывал «Спартаку»

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» разгромно обыграл московский «Спартак» (3:0). Таким образом, наставник сочинцев Владимир Федотов ни разу в своей тренерской карьере не проигрывал «Спартаку».

Федотов провёл два матча со «Спартаком», возглавляя «Оренбург», и добыл две победы. Во главе «Сочи» Владимир встречался с красно-белыми пять раз – четыре победы, одна ничья.



Напомним, сегодня, 13 декабря, «Сочи» встречался с московским «Спартаком». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой хозяев со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).