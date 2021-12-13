В «Спартаке» подвели итоги первой части сезона

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил первую часть сезона. Москвичи вышли из группы Лиги Европы с первого места, но в РПЛ идут лишь девятыми.
«Наши результаты в Лиге Европы позитивные. Была задача выйти в 1/16, а вышли в 1/8 — это достижение команды.
Что касается промежуточных итогов чемпионата России, то мы оцениваем их как неудовлетворительные. Да, были позитивные моменты, обидные проигрыши…. Было отсутствие удачи, как сегодня. Но можно констатировать факт — в чемпионате России команда нестабильна.
В дальнейшем надо работать над стабильностью, чтобы «Спартак» одинаково стабильно показывал себя как в играх с «Наполи» и «Легией», так и в матчах с «Нижним Новгородом» и «Сочи», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 13 декабря 2021
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