Витория остался недоволен судейством в матче с «Сочи»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория оценил судейство в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:3).

«Мы не можем сказать, что это хороший результат, но игра была очень хорошей. Мяч не закатывался в ворота — так бывает. Тяжело говорить, что команда хорошо сыграла в Польше, а сегодня — плохо и наоборот — это неправильно.

Очень просто дать «Спартаку» всё что угодно: пенальти, карточки. Я не люблю говорить о судействе после игры, но все сегодняшние нюансы можно рассмотреть», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее сегодня болельщики московского «Спартака» публично выступили против увольнения Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.