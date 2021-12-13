Федотов — о матче со «Спартаком»: сражались через не могу, выстраданная и значимая победа

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в 18-м туре РПЛ.
«Поздравляю команду с победой. На поле была команда, которая сражалась за победу, очки. До первого гола мы доминировали, он исходил из логики игры. Затем «Спартак» добавил по статусу, мы немного затряслись: не могли выйти из обороны должным образом, быстро теряли мяч.
«Спартак» владел преимуществом вторую часть тайма, был близок, чтобы сравнять счёт. Второй тайм был обоюдоострый, «Спартаку» надо было предпринимать какие-то усилия, отыгрываться, а мы хорошо атаковали. Неожиданно оказались вдесятером, пришлось включить весь энергоресурс. Команда играла очень самоотверженно, не отказались от контригры.
«Спартак» — серьёзный соперник. Команда играет в Лиге Европы, дважды обыграл «Наполи» — это дорогого стоит. Сегодня было тяжело, где-то было везение. Ребята сражались через не могу, находя силы на контратакующие действия. Эта победа значимая, заслуженная, выстраданная. Проходных матчей в нашем чемпионате нет.
На этом отрезке было всякое: мы теряли футболистов, были досадные поражения. Этот отрезок показывает справедливость результата, того, где оказалась команда на данный момент», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 13 декабря 2021
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:18
-
22:06
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:44
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:34
-
21:33
-
21:24
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:16
-
21:12
-
21:05
-
21:03
-
20:59
-
20:59
-
20:36
-
20:11
-
19:58
-
19:43
-
19:32
-
19:29
-
19:26
-
19:22
-
19:14