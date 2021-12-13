Федотов: «Сочи» требуется усиление, исходим из возможностей и реалий, которые нам доступны
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после крупной победы над «Спартаком» (3:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о зимней трансферной кампании и планах команды насчёт сборов.
«Конечно, «Сочи» требуется усиление, но это наша внутренняя кухня. В этом отношении ведётся серьёзная работа, будем исходить из возможностей и реалий, которые нам доступны.
Если говорить о наших планах, то 13-14 января мы собираемся и проводим какую-то часть подготовки в Сочи, затем нас ждут два турецких сбора», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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