Федотов: «Сочи» требуется усиление, исходим из возможностей и реалий, которые нам доступны

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после крупной победы над «Спартаком» (3:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о зимней трансферной кампании и планах команды насчёт сборов.

«Конечно, «Сочи» требуется усиление, но это наша внутренняя кухня. В этом отношении ведётся серьёзная работа, будем исходить из возможностей и реалий, которые нам доступны.



Если говорить о наших планах, то 13-14 января мы собираемся и проводим какую-то часть подготовки в Сочи, затем нас ждут два турецких сбора», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.