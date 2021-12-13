Мележиков: будут ли новые назначения в «Спартаке»? Не могу комментировать

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможных назначениях в московском клубе.

«На совете директоров прежде всего будет подведение итогов первой части чемпионата России. Будут ли новые назначения? Не могу комментировать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах.



В первой половине сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и в Российской Премьер-Лиге. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.