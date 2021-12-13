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Мележиков ответил на вопрос, когда «Спартак» объявит имя нового спортивного директора

Мележиков ответил на вопрос, когда «Спартак» объявит имя нового спортивного директора
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался насчёт поиска клубом нового спортивного директора.

«Определённость по спортивному директору более-менее есть. В ближайшее время спортивный блок будет усилен», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах.

В первой половине сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.

Напомним, ранее сегодня болельщики «Спартака» публично выступили против увольнения Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.

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