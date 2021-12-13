В «Спартаке» рассказали о судьбе Руя Витории

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о дальнейшей судьбе главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Судьба Руя Витории? Решение будет приниматься на совете директоров в самое ближайшее время. Как я уже сказал, самое главное — подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб обязан работать на благо команды», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее сегодня болельщики московского «Спартака» публично выступили против увольнения Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.