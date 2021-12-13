Мележиков: какая разница, кого мы хотим в Лиге Европы? Будем играть с теми, кто выпадет

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможных соперниках московской команды в 1/8 финала Лиги Европы.

«Шериф», «Брага» или «Лейпциг» Тедеско? Какая разница, кого мы хотим в Лиге Европы? Будем играть с теми, кто выпадет», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» узнает соперника по итогам стыковых матчей. Первые стыковые матчи Лиги Европы запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Результаты жеребьёвки можно посмотреть на «Чемпионате».



Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия). Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.