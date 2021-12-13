«Это реально красная карточка». Нобоа — о своём фоле на Промесе

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал своё удаление в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0).

«Моё удаление? Это реально красная карточка. Я извинился перед Промесом. Не хотел навредить, но просто не мог остановиться, чтобы избежать контакта. Так вышло случайно по инерции движения. Что ответил Промес? Он ничего не сказал. Это больно, реально больно», — приводит слова Нобоа «Спорт-экспресс».

Напомним, сегодня, 13 декабря, «Сочи» встречался с московским «Спартаком». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой хозяев со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).