«Всё должно было быть наоборот». Джикия — о поражении «Спартака» от «Сочи»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:3).
«Возможно, счёт не по игре. При счёте 0:1 мы получили необязательные контратаки, где пропустили необязательные голы. Всё должно было быть наоборот. Но, к сожалению, футбол такая игра, что не всё получается так, как хочешь.
Руй Витория назвал качество игры потрясающим? Мы проиграли 3:0, поэтому… Не знаю, тяжело говорить что-то. Сегодня результат был важен, чтобы уйти с достаточно неплохим настроением на зимнюю паузу. Сегодня было важнее не содержание игры, а результат. Мы этого не добились», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 13 декабря, «Сочи» встречался с московским «Спартаком». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой хозяев со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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