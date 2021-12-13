В «Спартаке» рассказали о возможной корректировке задач на сезон

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мыслями о возможной корректировке задач московского клуба на сезон.

«Можно ли сказать, что «Спартак» не борется за чемпионство? «Спартак» не может не бороться за чемпионство — по этой причине мы и оцениваем результаты в ЧР как негативные. Была задача бороться за чемпионство, но этого не получилось. Что касается задач на будущее, наверное, мы их скорректируем.

Наши задачи — проход в 1/8 финала Лиги Европы, выход в финал Кубка и зона еврокубков по итогам чемпионата России», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах.