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Джикия: нет понимания, почему у «Спартака» настолько разные результаты в еврокубках и РПЛ

Джикия: нет понимания, почему у «Спартака» настолько разные результаты в еврокубках и РПЛ
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не понимает, почему красно-белые не могут найти свою игру в РПЛ, при этом успешно выступая на евроарене.

«Нет понимания, почему у «Спартака» настолько разные результаты в еврокубках и чемпионате России. Хочется спокойно разобраться. На всё это будет время», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах.

В первой половине сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и в Российской Премьер-Лиге. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.

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