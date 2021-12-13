Джикия: нет понимания, почему у «Спартака» настолько разные результаты в еврокубках и РПЛ

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не понимает, почему красно-белые не могут найти свою игру в РПЛ, при этом успешно выступая на евроарене.

«Нет понимания, почему у «Спартака» настолько разные результаты в еврокубках и чемпионате России. Хочется спокойно разобраться. На всё это будет время», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах.



В первой половине сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и в Российской Премьер-Лиге. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.