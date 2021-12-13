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«Очень плохо». Джикия высказался об удалениях Кофрие

«Очень плохо». Джикия высказался об удалениях Кофрие
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об удалениях Максимилиано Кофрие. Бельгиец получил три красные карточки за последние несколько месяцев.

«То, что у Кофрие три удаления за короткий период — это очень плохо. Мы общались и после «Наполи», когда он был удалён. Конечно, мы объясняем, что у нас немного другой чемпионат — в отличие от бельгийского. Сегодня увидели, что за такой фол могут дать красную. Теперь он пропустит игру с ЦСКА… Это будет очень важная игра после перерыва. Но удаление уже случилось — это факт», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах.

В первой половине сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и в Российской Премьер-Лиге. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.

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