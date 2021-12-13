Джикия: Кавазашвили говорил, что мы должны отстоять Виторию? Возьму у него совет

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался насчёт будущего главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Анзор Кавазашвили говорил, что мы должны пойти к руководству и отстоять Руя Виторию? Прочитал это сегодня утром. Я с ним в хороших отношениях и завтра с удовольствием с ним созвонюсь и мы обсудим, что он считает. Возьму у него совет.



Никакого прощального ужина не будет. Мы сейчас перекусим и поедем в Москву. Никаких планов. Завтра все на чемоданах будут, у всех отпуск. Планы на отпуск? Пока никаких. С завтрашнего дня начну думать об отпуске.



Для меня ходить и отстаивать тренера неприемлемо как для действующего футболиста? Я считаю, что в любом случае моя главная задача будет на поле. Моя главная задача выходить на поле и играть в футбол, а что будет дальше и что будет в команде, мы обязательно сядем и решим», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.