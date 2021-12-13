«Руй — наш тренер». Фанаты собрались у ресторана, где проходит командный ужин «Спартака»

Болельщики «Спартака» собрались у ресторана, где проходит командный ужин красно-белых после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:3).

Фанаты прямо перед заведением вывесили плакат, на котором написано: «Руй – наш тренер».

Фото: Илья Никульников

Напомним, ранее сегодня болельщики московского «Спартака» публично выступили против увольнения Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.

В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.