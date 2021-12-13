Джикия рассказал о задачах «Спартака» в чемпионате России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о задачах красно-белых на внутренней арене.

«Можно ли сказать, что на весну нет задачи на чемпионство? Громких слов говорить не буду. Наша сегодняшняя задача — стабилизировать игру и набирать очки. На каком месте будем… Все подсчёты будем делать после заключительного тура», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах.

В первой половине сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и в РПЛ. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.