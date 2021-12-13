Рамос — о «Реале» в 1/8 финала ЛЧ: хотел, чтобы досталась другая команда. Я умру за «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мыслями об итогах жеребьёвки Лиги чемпионов. Парижанам достался «Реал», в котором Рамос провёл большую часть карьеры.

«Судьба непредсказуема. Я бы хотел, чтобы нам досталась другая команда, но что есть, то есть. Вы знаете, как я привязан к «Реалу» и люблю его, это никогда не изменится.

У меня смешанные чувства. Мне не хотелось, чтобы мы сошлись друг с другом, но, с другой стороны, я вернусь на «Сантьяго Бернабеу», где провёл лучшие годы жизни и не смог попрощаться из-за ковида. Хотел, чтобы всё было по-другому, но это футбол. Я должен защищать свою команду. Я умру за «ПСЖ», – цитирует Рамоса ESPN.

До этого команды провели между собой 10 матчей. «Реал» выиграл четыре раза, «ПСЖ» одержал три победы, ещё три раза была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда «ПСЖ» разгромил соперника на своём поле (3:0), а в Мадриде была зафиксирована ничья (2:2).