Ротенберг — о Кокорине: он очень талантлив, но иногда материальные вещи побеждают

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине. Игрок ранее выступал за сочинцев, но перешёл оттуда в московский «Спартак».
«Не звал ли я Кокорина обратно в «Сочи»? Мы с ним не разговаривали. Но у нас же есть тренерский совет, который определяет селекционную политику. Я тут не вмешиваюсь. Понимаете, у нас уже и так довольно возрастная команда. Хотели бы вырастить своих ребят, которые продолжат это дело.
Саша очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил… Но в «Сочи», если помните, у него всё получилось. Он зря пошёл в «Спартак»? Я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи», — приводит слова Ротенберга «Спорт-экспресс».
Напомним, с сегодняшнего дня в чемпионате России стартовал зимний перерыв, который завершится в конце февраля 2022 года.
«Зенит» уходит на паузу в статусе зимнего чемпиона РПЛ – команда из Санкт-Петербурга единолично лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Сочи» (31).
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