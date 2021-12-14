В «Сочи» прокомментировали разгромную победу над «Спартаком»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в 18-м туре РПЛ.
«Никогда не бывает простых матчей. Сегодня ребята отдались полностью и заслуженно победили «Спартак».
Забили всё, что создали? В предыдущем матче создали много, но не забили. Наверное, баннер болельщиков с «Колизеем» был экспромтом.
Команде можно поставить хорошую оценку за первую часть сезона. Все радовались, у всех положительные эмоции. Конечно, «Сочи» рвётся в еврокубки», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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