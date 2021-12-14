РФС и Федерация футбола Франции заключили меморандум о сотрудничестве

Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Франции (FFF) заключили меморандум о сотрудничестве в областях технического развития, подготовки тренерских кадров и инструкторов. Соглашение подписано сроком до 2024 года.
«Особое внимание в меморандуме уделено развитию системы образования тренеров, национальным и региональным программам обучения, а также вопросам тренерской философии и методологии. Сотрудничество предполагает реализацию совместных образовательных курсов, проведение семинаров и конференций, которые обеспечат российским специалистам доступ к практикам действующих чемпионов мира среди мужских команд.
Федерация футбола Франции располагает одной из самых эффективных систем подготовки тренерских кадров в мире, которая объединяет 35 500 лицензированных педагогов и 2,2 миллиона лицензированных специалистов, в том числе 185 000 женщин», — сообщает официальный сайт РФС.
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