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В «Сочи» отреагировали на информацию о покупке Мелкадзе

В «Сочи» отреагировали на информацию о покупке Мелкадзе
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что клуб хочет приобрести форварда «Спартака» Георгия Мелкадзе.

«Будет ли усиление? Всё узнаете позже. «Сочи» покупает Мелкадзе? Нет, не знаю, откуда вы это берёте», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В понедельник, 13 декабря, «Сочи» встречался с московским «Спартаком». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой хозяев со счётом 3:0.

«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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