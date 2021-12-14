«Рома» обыграла «Специю» в 17-м туре Серии А

«Рома» одержала победу над «Специей» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на «Стадио Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче уже на 6-й минуте открыл английский защитник Крис Смоллинг. Ему ассистировал соотечественник Тэмми Абрахам. На 56-й минуте забил ещё один защитник «Ромы», бразилец Рожер Ибаньес. Голевой пас отдал французский хавбек Жордан Верету. Вскоре Симоне Бастони из «Специи» отыграл один мяч, но судья после подсказки VAR отменил его из-за офсайда.

«Рома» набрала 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Специи» 12 баллов, она идёт 17-й.

В следующем туре «Рома» 18 декабря сыграет на выезде с «Аталантой». «Специя» 19 декабря примет в родных стенах «Эмполи».