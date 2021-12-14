Нобоа наступил шипами на Промеса, фанаты «Спартака» задели Ларссона и Кутепова. Фото матча

13 декабря в Сочи на стадионе «Фишт» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Владимира Федотова.
Московская команда не может победить «Сочи» уже пять официальных матчей подряд. До сегодняшнего поражения «Спартак» три раза уступал сопернику в чемпионате России (0:1, 0:1, 1:2) и один раз сыграл вничью (2:2). Последняя победа случилась на старте сезона-2019/2020 (1:0).
«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте.
Лучшие кадры с матча «Сочи» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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