Губерниев: что-то спартаковцы для внутреннего пользования стали вновь слабовато-обычными

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на разгромное поражение московского «Спартака» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:3).

«Что-то спартаковцы Москвы для внутреннего пользования стали вновь слабовато-обычными.

Спасибо, Руй, вкуса на игроков у коуча по-прежнему нет! Спасибо за еврокубок, тренер, но пусть теперь в «Спартаке» поработает другой наставник», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сегодня болельщики московского «Спартака» публично выступили против увольнения Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.

В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.