Итальянский журналист: нужно понять, как проявит себя Миранчук, если получит игровое время

Итальянский журналист Фабио Дженнари поделился мнением по поводу возможного ухода Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Миранчук, очевидно, обладает хорошими игровыми качествами. Но на его позиции также играет ряд других отличных игроков в «Аталанте». Когда дело доходит до игры, всегда необходимо оценивать, является ли футболист полезным для команды. Речь идёт и об игре по позиции, и о самоотдаче.

Миранчук – хороший игрок, но в составе уже есть два левши на этой же позиции. Вот, например, в Вероне Малиновский был дисквалифицирован, вместо него вышел Миранчук. Однако забивал голы и отдавал передачи Пашалич.

Уход Миранчука зимой – это стратегический вопрос. Нужно подумать, стоит ли его продавать полноценно или лучше отдать в аренду. Ведь Иличичу уже 34 года, не нужно об этом забывать.

Открытым остаётся один важный вопрос: нужно понять, насколько стабилен будет Миранчук, получая регулярную игровую практику. Для Алексея лучшим вариантом будет переезд туда, где он сможет играть. Если он там раскроется, то боссам «Аталанты» это поможет принять окончательное решение», — написал Дженнари на портале Prima Bergamo.