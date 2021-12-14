Технический секретарь «Бетиса» назвал возможное преимущество команды перед «Зенитом»

Технический секретарь «Бетиса» Алексис Трухильо прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, где команде предстоит провести матч с «Зенитом».
«Эта команда, которая пришла из Лиги чемпионов, где у них была очень сложная группа с «Челси» и «Ювентусом». Мы встретимся с «Зенитом» после зимнего перерыва, поэтому сопернику может не хватить игрового ритма. Их поле очень хорошо подготовлено и с холодом проблем не будет. «Зенит» показывает хорошую игру, отлично обращается с мячом, играет в хороший футбол. Нам нужно будет сыграть осторожно. Важным фактором может стать то, что «Зенит» придёт после зимнего перерыва, а мы, учитывая динамику нашего турнира, можем иметь больше игрового тонуса», — приводит слова Трухильо El diario de sevilla.
Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
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