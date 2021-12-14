Анри раскритиковал «ПСЖ» из-за ситуации вокруг Мбаппе

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри выступил с критикой «Пари Сен-Жермен» из-за ситуации вокруг нападающего Килиана Мбаппе.

«Это должно было быть решено два года назад. Я думаю, если бы два года назад они сели с Мбаппе и сказали ему: «Это будет твоя команда, мы собираемся построить команду вокруг тебя». Но теперь его судьба действительно находится в его собственных руках, он может перейти куда угодно», — приводит слова Анри Marca со ссылкой на Amazon.

Основным претендентом на французского форварда является «Реал». Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» летом 2021 года делал предложение по трансферу Мбаппе, но получил отказ от руководства французского клуба.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 16 матчах французской Лиги 1, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.