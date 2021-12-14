В Аргентине открыли огромную фреску с изображением Лионеля Месси

В Росарио (Аргентина) открыли огромную фреску с изображением нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
Сообщается, Высота картины 69 метров. Её написали художники-монументалисты Марлен Суриага и Лисандро Уртеага. Работа носит название «Из другой галактики и из моего города». Отметим, Росарио является родным городом Месси.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Cba24n Oficial.
Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. В ноябре Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2021. Этот приз стал для Месси седьмым в карьере.
Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.
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