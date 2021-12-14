Баста: самое главное – отказаться от лимита

Российский музыкант и владелец ростовского футбольного клуба СКА Василий Вакуленко, также известный под псевдонимом Баста, поделился мнением о необходимых в российском футболе реформах.

«Самое главное – отказаться от лимита, сто процентов. Нужна конкуренция такая, чтобы наши русские ребята просто визжали, сходили с ума, топали ножками, злились и боролись за возможность играть в клубах высшей лиги и вообще в футбол.

Мне кажется, что конкуренция важна. Если бы убрали для таких простых клубов сложные, вот эти усложненные вводные для того, чтобы подниматься вверх, было бы очень интересно, на мой взгляд. Было бы рубилово, пусть это было бы на первом этапе похоже на сумасшедший дом, но я думаю, что и сейчас наш футбол выглядит ненамного лучше», – сказал Баста в интервью Тине Канделаки.