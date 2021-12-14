У фаната остановилось сердце во время матча «Рома» – «Специя»

«Рома» одержала победу над «Специей» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на «Стадио Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
По информации La Gazzetta dello Sport, на 30-й минуте матча одному из фанатов стало плохо – у 30-летнего болельщика остановилось сердце. Его реанимировали благодаря дефибриллятору, позже доставили в больницу.
Напомним, что совсем недавно болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).
Фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи. До самого конца игры и после её завершения фанату делали массаж сердца и ожидали реанимацию. Всё это происходило на морозе. На стадионе дежурила машина реанимации, но в итоге врачи самостоятельно делали массаж сердца.
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