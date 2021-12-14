Ла Лига за € 4,95 млрд продала права на телетрансляции на ближайшие 5 лет

Ла Лига продала ТВ-права на трансляцию матчей на территории Испании и Андорры вещателям DAZN и Movistar, сообщает официальный сайт лиги.

Вещатели заплатят € 4 млрд 950 млн за права на трансляции на 5 лет с сезона 2022/2023 по сезон 2026/2027. DAZN и Movistar разделили права следующим образом – Movistar будет показывать 5 матчей тура плюс 3 полных тура, DAZN будет транслировать по 5 матчей тура.

В своём заявлении Ла Лига обращает внимание на то, что ей удалось сохранить стабильную выручку от продажи ТВ-прав, когда другие крупные европейские лиги столкнулись с трудностями и терпят убытки.

Ранее в этом году контракт с местными вещателями продлила АПЛ. Сумма соглашения, рассчитанного до 2025 года, составила £ 5,1 млрд.