Жонатан Иконе перейдёт в «Фиорентину» из «Лилля»
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Французский полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе перейдёт в «Фиорентину», сообщает Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, сделка уже закрыта. «Фиорентина» заплатит за игрока € 14 млн. Также «Лилль» может получить ещё € 1 млн евро в качестве бонусов. Ещё французский клуб получит 20% от будущей продажи игрока в другой клуб. Контракт будет рассчитан до 2026 года с зарплатой € 1,7 млн в год.
В текущем сезоне Иконе провёл 24 игры за «Лилль». За это время он два раза поразил чужие ворота и дважды отдал пас на гол.
Действующий контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
«Фиорентина» сейчас идёт на пятом месте в чемпионате Италии, набрав 30 очков после 17 игр.
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