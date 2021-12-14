АПЛ зафиксировала рекорд по заболеваемости коронавирусом
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Английская Премьер-лига объявила о 42 новых случаях заражения коронавирусом – с 6 по 12 декабря среди игроков и сотрудников клубов АПЛ сделано 3805 тестов, сообщает Sky Sports.
Данный показатель стал рекордным с момента, когда АПЛ начала публиковать еженедельные результаты тестирований в прошлом году. Вспышка коронавируса уже привела к отмене двух последних матчей «Тоттенхэма» и встрече «Брентфорда» с «Манчестер Юнайтед».
«Безопасность каждого является приоритетом для нас. АПЛ предпринимает все необходимые меры в свете роста заболеваемости по всей стране. Мы вынуждены вернуться к более строгим мерам, частота тестирований игроков и персонала будет увеличена», – передаёт Sky Sports со ссылкой на заявление АПЛ.
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