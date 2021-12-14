Стали известны судьба Витории и состав Канады на Кубок Первого канала. Главное к утру

В «Спартаке» рассказали о дальнейшей судьбе главного тренера команды Руя Витории, сборная Канады объявила состав на Кубок Первого канала, а президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что у сочинцев нет никакого совместного проекта с «Зенитом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. В «Спартаке» рассказали о судьбе Руя Витории.

2. Сборная Канады объявила состав на Кубок Первого канала.

3. Борис Ротенберг: нет никакого совместного проекта «Зенита» и «Сочи».

4. Источник: «Спартак» купит защитника молодёжной сборной России, который играет в Австрии.

5. Технический секретарь «Бетиса» назвал возможное преимущество команды перед «Зенитом».

6. «Это, честно говоря, пугает». Драйзайтль – о результативности Овечкина.

7. Витория ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке».

8. Женская сборная России по гандболу сыграет с Норвегией в четвертьфинале ЧМ-2021.

9. Гонка бомбардиров РПЛ: Агаларов уходит на зимний перерыв в статусе лидера, Дзюба — второй.

10. «Зенит» может купить 20-летнего форварда «Интернасьонала».