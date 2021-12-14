Тухель: Маунт должен влиять на результат, делать голевые передачи и забивать голы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о влиянии на команду полузащитника Мэйсона Маунта.

В этом сезоне Маунт является лучшим бомбардиром «Челси» в АПЛ, он забил 6 голов.

«Мы полагаемся на него, потому что он играет в атакующей позиции. Он должен влиять на результат, делать голевые передачи и забивать голы, потому что у него есть для этого техника, способности и движение. Речь идёт о времени, ускорении и знании того, где и когда попасть в штрафную. В большинстве случаев речь идёт о связях между Рисом [Джеймсом] и им, в зависимости от того, на каком фланге он играет.

Нас не удивляет, что иногда в карьере у молодых игроков бывают тяжелые моменты. Вот почему это молодые игроки в самом начале своей карьеры, а не в конце. Важно заботиться о нём, вести его через эти моменты, подталкивать его и доверять ему, что мы и делаем», — приводит слова Тухеля сайт «Челси».

Гол Маунта «Лидсу»:

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