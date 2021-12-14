Сергей Карасёв: возникало желание бросить судейство

Известный российский арбитр Сергей Карасёв признался, что иногда задумывался о завершении судейской карьеры.

«Решение податься в футбольные арбитры вышло спонтанным. Я занимался футболом, заканчивал детско-юношескую спортивную школу, и один из моих матчей судил арбитр, с которым еще давно был знаком мой отец. Он спросил у него о профессии арбитра и о том, как попасть в судейскую коллегию. Решили попробовать заняться этим. Поначалу я совмещал работу рефери с игрой в футбол. Мне говорили, что у меня получается и что нужно продолжать. Когда подходил момент выпуска из футбольной академии, стало ясно, что успешной профессиональной карьеры игрока мне не построить. Выбрал судейство. Никакого негатива не испытывал. Меня ничто не напрягало.

Реальность оказалась далёкой от ожиданий? Каждый человек сталкивается с этим вне зависимости от сферы деятельности. Конечно, я испытывал некоторый стресс. Я был молодым арбитром. Весь мой путь от низшей лиги до высшей занял 13 лет. Да, иногда возникало желание бросить судейство, когда я долго не мог пробиться в первый дивизион. Но это были кратковременные затмения. Мне помогло общение с семьей. В итоге я пробился в первую лигу, судил хорошо и через несколько лет стал претендентом на работу в Премьер-лиге.

Если бы не карьер арбитра, я, наверное, работал бы в банке. Все-таки до того, как углубиться в футбольное судейство, я занимался именно этим», — приводит слова Карасёва «Р-Спорт».