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УЕФА опубликовал календарь 1/8 финала ЛЧ. «Реал» и «ПСЖ» сыграют 15 февраля и 9 марта

УЕФА опубликовал календарь 1/8 финала ЛЧ. «Реал» и «ПСЖ» сыграют 15 февраля и 9 марта
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Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/2022.

Первые матчи

15 февраля, вторник

«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

16 февраля, среда

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)

22 февраля, вторник

«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

23 февраля, среда

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

Ответные матчи

8 марта, вторник

«Бавария» — «Зальцбург»
«Ливерпуль» — «Интер»

9 марта, среда

«Реал» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» — «Спортинг»

15 марта, вторник

«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»
«Аякс» — «Бенфика»

16 марта, среда

«Ювентус» — «Вильярреал»
«Лилль» — «Челси»

Все матчи будут начинаться в 23:00 мск.

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