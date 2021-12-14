УЕФА опубликовал календарь 1/8 финала ЛЧ. «Реал» и «ПСЖ» сыграют 15 февраля и 9 марта

Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/2022.
Первые матчи
15 февраля, вторник
«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
16 февраля, среда
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)
22 февраля, вторник
«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
23 февраля, среда
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)
Ответные матчи
8 марта, вторник
«Бавария» — «Зальцбург»
«Ливерпуль» — «Интер»
9 марта, среда
«Реал» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» — «Спортинг»
15 марта, вторник
«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»
«Аякс» — «Бенфика»
16 марта, среда
«Ювентус» — «Вильярреал»
«Лилль» — «Челси»
Все матчи будут начинаться в 23:00 мск.
- 14 декабря 2021
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