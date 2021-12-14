Игрок «Сочи» Цаллагов: 3-е место – хороший результат, но попробуем улучшить свою позицию

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:0).

«Одержали отличную победу, все ребята молодцы. Было важно закончить первую часть сезона на хорошей ноте. Как я могу оценить первую часть сезона? Третье место — хороший результат, и за это спасибо! Но во второй части сезона будем пробовать улучшать свою позицию», — приводит слова Цаллагова «Спорт-экспресс».

Напомним, «Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).